Поражены три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и одна станция РЭБ противника.

За текущие сутки на разных направлениях произошло 77 боевых столкновений, более 30 атак было на Авдеевском направлении, где враг пытался прорвать оборону.

Как сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной. На Авдеевском направлении, нашими защитниками отражено 32 атаки врага в районах восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, Тоненького, Первомайского Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. также противник нанес авиационный удар в районе Ласточкиного Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны сдерживать врага в районах Красногоровки, Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где противник совершил 20 безуспешных атак на позиции наших защитников.

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В Генштабе сообщили, что на Бахмутском направлении, силами обороны отражено 10 атак противника в районах Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области. Противник нанес авиационный удар в районе Часового Яра Донецкой области.

На Купянском направлении украинские защитники отбили 9 атак врага в районах Синьковки и Ивановки Харьковской области. Противник нанес авиационные удары в районах Петропавловки и Подолов Харьковской области.

На Лиманском направлении враг атаковал, пытаясь вытеснить наши подразделения с занимаемых рубежей в районе Спорного Донецкой области, но безуспешно. Кроме того, противник нанес авиационные удары в районах Серебрянского лесничества Луганской области и Серебрянки Донецкой области.

На Запорожском направлении силы обороны отбили атаку противника в районе западнее Вербового Запорожской области.

Силы обороны в дальнейшем удерживают позиции на левобережье Днепра Херсонской области. Продолжают наносить огневое поражение противнику.

По данным Генштаба, подразделения ракетных войск нанесли поражение по 3 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 1 станции РЭБ противника.

В то же время враг нанес 27 ракетных и 27 авиационных удара, совершил 49 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. "С начала суток российские оккупанты нанесли удар по Украине, применив 20 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555, баллистическую ракету "Искандер-М" и 6 зенитных управляемых ракет С-300. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожено 14 крылатых ракет Х-101/Х-555", - сказано в сообщении. При этом отмечается, что есть погибшие и раненые среди гражданского населения, а разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, в статье The Wall Street Journal отмечается, что Украина вынуждена была перейти к обороне из-за неудачного летнего контрнаступления и проблем с поставками западного оружия. При этом отмечается, что если все сложится хорошо, Украина сможет снова наступать только весной 2025 года.

Издание отмечает, что, увеличивая давление на Украину, Россия не демонстрирует никаких признаков отказа от своей первоначальной военной цели – захвата страны.

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