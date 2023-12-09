Сложные погодные условия замедлили темпы российских и украинских операций под Авдеевкой

Российские войска вели наступательные операции вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная, вблизи Бахмута, вблизи Авдеевки, к западу и юго-западу от Донецка, в районе границы Донецко-Запорожской области и на западе Запорожской области и осуществили подтвержденное продвижение в районе Авдеевки и на западе Запорожской области. Об этом пишут аналитики Института изучения войны.

"Российские войска вели наступательные операции вблизи Авдеевки и подтвердили наступление 8 декабря. Опубликованные 8 декабря геолокационные кадры показывают, что российские войска продвинулись к очистным сооружениям к югу от Красногоровки (5 км к северо-западу от Авдеевки). Российские источники утверждали, что 7 и 8 декабря российские войска продвинулись в направлении Новокалиново (13 км к северо-востоку от Авдеевки), к окраинам Авдеевского коксохимического завода к северо-западу от Авдеевки и в промышленной зоне к юго-востоку от Авдеевки", - пишут аналитики.

Российские военкоры заявили 8 декабря, что российские войска укрепляют позиции в Степном (3 км северо-западнее Авдеевки) и захватили населенный пункт, в то же время другой утверждал, что российские войска удерживают позиции на восточной окраине Степного.

Видео дня

Российские источники утверждали 7 и 8 декабря, что российские войска также атаковали севернее Авдеевского коксохимического завода и вблизи Очеретиного (15 км северо-западнее Авдеевки), Новокалинового, Северного (6 км западнее Авдеевки и промышленной зоны).

В то же время российский источник утверждает, что сложные погодные условия замедлили темпы российских и украинских операций под Авдеевкой.

8 декабря украинские войска продолжали наступательные операции в западной части Запорожской области, но не делали никаких заявленных или подтвержденных наступлений. Некоторые российские военкоры утверждали, что плохие погодные условия мешают как российским, так и украинским силам достичь значительного прогресса или использовать крупные разведывательные беспилотники на западе Запорожской области.

Кроме того, как пишет ISW, российские военкоры заявляли, что российские войска усиливают интенсивность ударов планирующими бомбами по украинским позициям на (левом) берегу Херсонской области.

Другой военкор утверждал, что российские войска изменили тактику обороны на восточном берегу Херсонской области и теперь пытаются истощить украинский личный состав на восточном берегу мощными авиационными и артиллерийскими ударами.

Ситуация под Авдеевкой

Спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун сообщал, что на Авдеевском направлении сейчас действует около 40 тысяч оккупантов, даже чуть больше. В то же время враг несет очень значительные потери - в среднем до 300-400 человек ежесуточно.

Он добавил, что возле Авдеевки российские оккупанты пытаются компенсировать потери личного состава постоянным изменением тактики действий.

Штупун отметил, что в Марьинке продолжаются очень жесткие бои. Авдеевка и Марьинка сейчас у врага в приоритете и оккупанты туда бросают все, что есть.

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