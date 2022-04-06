Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Российские войска нанесли ракетный удар по Винницкой области.

Об этом в Telegram сообщил глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов.

"Есть ракетный удар по Винницкой области. Но обращаюсь ко всем: не помогайте врагу. Не публикуйте в соцсетях – где и куда упала ракета, не распространяйте фото и видео", - заявил он.

Борзов добавил, что информация о пострадавших и разрушениях уточняется. Спасательные службы работают на месте.

Председатель ОВА призвал не игнорировать сигналы воздушной тревоги и не касаться подозрительных предметов, обломков.

"Если вы нашли подозрительный предмет – не подходите и не трогайте. Звоните на 101 или 102. Случаи таких находок участились", - подчеркнул Борзов.

Напомним, войска РФ ворвались в Украину ранним утром 24 февраля.

Противник сначала сбрасывал бомбы на военные объекты, а затем атаковал и мирные города, в частности, Киев, Чернигов, Мариуполь, Харьков, Одессу, Житомир, Сумы и Херсон. Украинские войска давали достойный отпор врагу.

В конце марта стало известно, что Россия отводит отдельные подразделения из Киевской и Черниговской областей и имеет проблемы с ротацией и усилением своего войска.

В Генштабе Вооруженных сил Украины считают, что "отводом" войск противник хочет создать ложную иллюзию об отказе от замысла окружить Киев.

В частности, министр обороны Украины Алексей Резников сообщил в обращении, которое опубликовано 4 апреля в Facebook, что враг отступает на Черниговщине и Сумщине, чтобы перегруппировать силы и изменить направление ударов.

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