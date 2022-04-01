Российские оккупанты отвели от столицы около 20% своих подразделений.

Глава военной администрации Киева Николай Жирнов отмечает, что ситуация вокруг Киева остается сложной, но контролируемой.

Об этом говорится в сообщении на Официальном портале Киев.

"В ходе агрессии противник ни на одном стратегическом направлении не достиг своей цели. Понес значительные потери и не может проводить наступление одновременно на всех направлениях. Вероятно, изменив приоритеты и оценив боеспособность своих войск и готовности Киева к обороне, осуществляет перегруппировку своих войск на Донецкое направление", - говорится в сообщении.

В настоящее время, отмечает Жирнов, противник отвел от столицы около 20% своих подразделений.

"Поэтому значительная часть его подразделений остается под Киевом", - подчеркнул он.

В то же время отметил председатель МВА, враг не просто отходит, а "отступает под натиском наших войск и несет потери".

"При этом противник продолжает наносить ракетные удары по позициям наших войск и инфраструктуре города. Поэтому опасность для населения остается", - подчеркнул Жирнов.

Глава МВД отметил, что столица продолжает жить в режиме военного положения. "Работа по наращиванию обороны столицы продолжается. Силы территориальной обороны выполняют определенные боевые задачи и осуществляют борьбу с диверсионно-разведывательными силами", - рассказал он.

Кроме того, добавил Жирнов, в усиленном режиме работает критическая инфраструктура города: коммунальщики, транспортники, спасатели и медики. Военная администрация продолжает помогать с эвакуацией населения из пригорода столицы. Всем эвакуированным оказывается соответствующая медицинская и психологическая помощь.

"Благодаря слаженной работе подразделений коммунальных служб, ГСЧС, больниц, сил обороны и правоохранительных органов система жизнеобеспечения города поддерживает все необходимые условия для населения столицы", - констатировал он.

Как ранее сообщал УНИАН, 24 февраля РФ начала полномасштабное вторжение в независимую Украину. Оккупанты бомбили военные объекты и мирные города, уничтожая инфраструктуру и убивая украинцев.

28 марта Киевская областная военная администрация сообщила, что в Киевской области российские оккупанты готовятся к наступательным операциям. А уже 29 марта стало известно, что в Киевской области российские оккупационные войска перегруппируют войска и отводят часть подразделений в Беларусь.

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