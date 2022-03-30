Руководство Вооруженных сил Украины предполагает, что ротацией отдельных подразделений враг хочет создать ложную иллюзию, что отказался от замысла окружить Киев.
Об этом отмечается в оперативной информации Генерального штаба ВСУ относительно российского вторжения по состоянию на 24.00 29 марта.
Как отмечается, задачи по выходу на административные границы Донецкой и Луганской областей, окружение города Киева и установление контроля над левобережной частью Украины остаются не выполненными противником.
"Продолжается отвод подразделений вооруженных сил Российской Федерации с территории Киевской и Черниговской областей. По некоторым признакам противник осуществляет перегруппировку подразделений для сосредоточения основных усилий на восточном направлении. В то же время так называемый "отвод войск", вероятно, является ротацией отдельных подразделений и имеет целью введение в заблуждение военного руководства Вооруженных Сил Украины и создание ложного воображения относительно отказа оккупантов от замысла окружения города Киева", - отмечается в сообщении Генштаба.
По оперативным данным, на Волынском, Полесском и Северском направлениях существенных изменений в составе и положении войск противника не отмечается. Оккупанты пытаются удержать ранее занятые рубежи, активных наступательных действий на указанных направлениях не совершают.
В направлении на Славянск противник продолжает удержание занимаемых позиций в районе населенных пунктов Каменка, Сухая Каменка. Продолжались мероприятия по обеспечению войск, перегруппировке подразделений и пополнению запасов.
"На Донецком направлении противник продолжает огневое воздействие и штурмовые действия. Наносил авиационные и ракетные удары по районам населенных пунктов Кременная и Мариуполь. Основные усилия сосредотачивал на взятии под контроль населенных пунктов Попасная, Рубежное, а также полном захвате Мариуполя. Успеха не имел", - сообщили в Генштабе
На Таврическом направлении изменений в составе и положении противника не зафиксировано.
На Южнобугском направлении противник принимает меры по восстановлению боеспособности своих подразделений. Огнем артиллерии и ударами авиации, пытается сковывать действия подразделений Вооруженных Сил Украины.
Враг совершил артиллерийские обстрелы позиций подразделений сил обороны вблизи населенных пунктов Степногорск, Орехово, Гуляйполе.
В районах населенных пунктов Новокарловка и Луговское противник продолжает осуществлять фортификационное оборудование занятых позиций и устанавливает минно-взрывные заграждения.
В Черноморской и Азовской операционных зонах без существенных изменений.
Напомним, ранее США фиксировали, что российские силы начали отвод от окраин возле Киева и сосредоточиваются на позициях на юге и востоке Украины.