Штурмовые действия противник продолжал сегодня на Донецком направлении, но успеха не имел.

Руководство Вооруженных сил Украины предполагает, что ротацией отдельных подразделений враг хочет создать ложную иллюзию, что отказался от замысла окружить Киев.

Об этом отмечается в оперативной информации Генерального штаба ВСУ относительно российского вторжения по состоянию на 24.00 29 марта.

Как отмечается, задачи по выходу на административные границы Донецкой и Луганской областей, окружение города Киева и установление контроля над левобережной частью Украины остаются не выполненными противником.

"Продолжается отвод подразделений вооруженных сил Российской Федерации с территории Киевской и Черниговской областей. По некоторым признакам противник осуществляет перегруппировку подразделений для сосредоточения основных усилий на восточном направлении. В то же время так называемый "отвод войск", вероятно, является ротацией отдельных подразделений и имеет целью введение в заблуждение военного руководства Вооруженных Сил Украины и создание ложного воображения относительно отказа оккупантов от замысла окружения города Киева", - отмечается в сообщении Генштаба.

По оперативным данным, на Волынском, Полесском и Северском направлениях существенных изменений в составе и положении войск противника не отмечается. Оккупанты пытаются удержать ранее занятые рубежи, активных наступательных действий на указанных направлениях не совершают.

В направлении на Славянск противник продолжает удержание занимаемых позиций в районе населенных пунктов Каменка, Сухая Каменка. Продолжались мероприятия по обеспечению войск, перегруппировке подразделений и пополнению запасов.

"На Донецком направлении противник продолжает огневое воздействие и штурмовые действия. Наносил авиационные и ракетные удары по районам населенных пунктов Кременная и Мариуполь. Основные усилия сосредотачивал на взятии под контроль населенных пунктов Попасная, Рубежное, а также полном захвате Мариуполя. Успеха не имел", - сообщили в Генштабе

На Таврическом направлении изменений в составе и положении противника не зафиксировано.

На Южнобугском направлении противник принимает меры по восстановлению боеспособности своих подразделений. Огнем артиллерии и ударами авиации, пытается сковывать действия подразделений Вооруженных Сил Украины.

Враг совершил артиллерийские обстрелы позиций подразделений сил обороны вблизи населенных пунктов Степногорск, Орехово, Гуляйполе.

В районах населенных пунктов Новокарловка и Луговское противник продолжает осуществлять фортификационное оборудование занятых позиций и устанавливает минно-взрывные заграждения.

В Черноморской и Азовской операционных зонах без существенных изменений.

Напомним, ранее США фиксировали, что российские силы начали отвод от окраин возле Киева и сосредоточиваются на позициях на юге и востоке Украины.

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