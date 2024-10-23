Оккупанты также применяют на этом направлении дроны с оптоволокном.

Российские оккупанты не прекращают попыток прорвать украинскую линию обороны в районе Волчанска. Об этом сообщил в эфире телемарафона офицер 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко с позывным "Арчи".

"Несмотря на полное его разрушение по реке Волчья, врагу так и не удалось получить определенного тактического успеха еще с мая 2024 года. За последние сутки в зоне нашей ответственности произошло несколько боевых столкновений, в которых потерпела поражение живая сила противника", - сказал "Арчи".

Боец добавил, что сейчас оккупанты почти не используют на этом направлении технику для штурмов украинских позиций:

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"Если говорить о штурмах, то враг начал меньше применять тактику их любимых мясных штурмов. Вместо этого задействует больше малые группы. Однако такие изменения не дают им существенного результата".

В то же время, по словам военнослужащего, оккупанты продолжают использовать на этом направлении дроны с оптоволокном. Однако, добавляет военный, Силы обороны нашли для них противодействие.

"Мы все понимаем, что технологии в этой войне развиваются достаточно стремительно. И на определенные их технические решения находятся решения по противодействию. Мы должны понимать, что существенного преимущества это ему не дает. Просто летательный аппарат превращается в обычную противотанковую ракету с проводным наведением. Оно ему мешает удачно маневрировать, как обычным дроном. И дрон не бесконечный, он что-то весит, может зацепиться за множество препятствий", - пояснил "Арчи".

Российско-украинская война: важные новости

Накануне в Пентагоне признали, что военнослужащие из Северной Кореи действительно находятся в России. Однако там добавили, что с целью их пребывания еще "должны разобраться".

Тем временем в Центре противодействия дезинформации отмечают, что северокорейские войска перемещается вглубь России. Отмечается, что сначала их планируют использовать в Курской области.

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