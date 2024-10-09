Ранее они действовали похожим образом в Авдеевке.

Российские оккупационные войска применяют в Волчанске тактику "подземных кротов". Речь идет о создании тоннелей между подвалами для скрытых перемещений.

Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель оперативно-тактической группировки "Харьков" Виталий Саранцев. По его словам, захватчики уже действовали так в Авдеевке. Кроме того, некоторые призывают ввести в состав штурмовых подразделений РФ людей, которые будут заниматься строительством подземных коммуникаций:

"Я не могу сказать о массовости этого явления в Волчанске. Но, тем не менее, есть локации, где противник пытается перемещаться между домами, создавая подземные небольшие тоннели от подвала к подвалу. От того, что там осталось".

Саранцев добавил, что российские военные также используют для перемещений другие подземные коммуникации. Украинские бойцы наносят мощные удары, когда обнаруживают их.

Ситуация на Харьковщине

По данным Генерального штаба ВСУ, за последние сутки на Харьковском направлении россияне четыре раза атаковали неподалеку Волчанска и Старицы. Три боестолкновения закончились без успеха, одно до сих пор продолжается.

Также сообщалось, что оккупанты сбросили семь авиационных бомб на Харьков, Черкасскую Лозовую и Малые Проходы.

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