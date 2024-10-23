Пентагон подтвердил, что войска КНДР находятся в России

Сейчас США наблюдают за активностью и целями этих сил.

В среду, 23 октября, министр обороны США Ллойд Остин заявил, что есть доказательства того расположения войск Северной Кореи на территории России. Сейчас глава Пентагона воздержался от деталей относительно того, какова цель пребывания этих сил на территории РФ.

"Есть доказательства того, что в России есть войска КНДР. Что именно они делают? Остается наблюдать. Это вещи, с которыми мы должны разобраться", - сказал Остин журналистам в Риме, цитирует Reuters.

Военные КНДР на войне РФ против Украины

Северная Корея отправила в Россию 12 000 солдат, в том числе элитные подразделения специальных операций. Глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что, как ожидается, первые военные КНДР прибудут в Курскую область России уже завтра, 23 октября 2024 года. Сколько их будет и как они будут оснащены, пока неизвестно.

Видео дня

Ранее в СМИ писали, что Северная Корея отправила на помощь России в ее войне против Украины не только сухопутные войска. В октябре в РФ также прибыли пилоты-истребители, которые могут управлять российскими военными самолетами. Они могли приехать на тренировку, но не исключено, что РФ привлечет их к войне.

Сообщения о том, что Северная Корея готовит войска для участия в войне в Украине, "вызвали беспокойство относительно возможной эскалации конфликта". Эксперты отмечают, что этот шаг может свидетельствовать об углублении отношений Пхеньяна с Москвой, хотя северокорейские солдаты могут оказаться "просто пушечным мясом", пишет Business Insider.

Как отметили в ЦПИ, Украина зафиксировала перемещение войск Северной Кореи с тренировочной базы на Дальнем Востоке вглубь территории России.

Вас также могут заинтересовать новости: