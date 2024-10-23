Войска КНДР перемещаются вглубь России, - ЦПД

Россия планирует сначала применить эти силы в боях на Курском направлении.

Украина зафиксировала перемещение войск Северной Кореи с тренировочной базы на Дальнем Востоке вглубь территории России.

Об этом заявил глава Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Андрей Коваленко. Он добавил, что сначала Россия планирует применить корейцев во время боев в Курской области.

"Есть перемещение военных КНДР с Дальнего Востока РФ вглубь России. Напомню, что Россия планирует использовать корейцев для начала на Курщине", - отметил он.

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Военные КНДР на войне РФ против Украины

Северная Корея отправила в Россию 12 000 солдат, в том числе элитные подразделения специальных операций. Глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что, как ожидается, первые военные КНДР прибудут в Курскую область России уже завтра, 23 октября 2024 года. Сколько их будет и как они будут оснащены, пока неизвестно.

Ранее в СМИ писали, что Северная Корея отправила на помощь России в ее войне против Украины не только сухопутные войска. В октябре в РФ также прибыли пилоты-истребители, которые могут управлять российскими военными самолетами. Они могли приехать на тренировку, но не исключено, что РФ привлечет их к войне.

Сообщения о том, что Северная Корея готовит войска для участия в войне в Украине, "вызвали беспокойство относительно возможной эскалации конфликта". Эксперты отмечают, что этот шаг может свидетельствовать об углублении отношений Пхеньяна с Москвой, хотя северокорейские солдаты могут оказаться "просто пушечным мясом", пишет Business Insider.

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