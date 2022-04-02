На территории парка взорвались несколько ракет.

Сегодня утром российские войска нанесли удар по Центральному парку Харькова.

"Несколько ракет взорвались на территории Центрального парка культуры и отдыха имени Горького сегодня, 2 апреля, утром", - сообщили в пресс-службе горсовета. Наибольшие разрушения получили аттракционы "Галеон Барбадос" и "Индия".

На момент обстрела в парке работали люди. Озеленитель, 57-летний мужчина, получил ранение и был госпитализирован. Также из-за обстрелов были поломаны старинные деревья, повреждена сцена в Ретро-парке, некоторые кафе и парковые диваны.

Как сообщал УНИАН, председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщал, что сегодня оккупанты в течение суток интенсивно обстреливали Дергачи и населенные пункты района, сейчас там жертв нет. В то же время на территории области ВСУ продолжают вести активные бои в Изюмском районе.

А 1 апреля российские войска нанесли артиллерийские удары по двум промышленным предприятиям в Харькове. В частности, под вражеским огнем оказались производственные помещения Турбоатома и Харьковского электромеханического завода.

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