За прошедшие сутки российские оккупационные войска 39 раз обстреляли районы Харькова и области.

В Харькове российские оккупанты обстреляли из "Градов" Центральный парк культуры и отдыха им. Горького, ранен мужчина.

Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"За минувшие сутки российские войска нанесли около 39 ударов из артиллерии, минометов, танков, РСЗО по районах Салтовки, Пятихаток, Алексеевки", - отметил он.

По словам Синегубова, утром снова продолжились обстрелы. "Россияне уже не впервые обстреляли из "Градов" парк имени М. Горького. Это одно из самых любимых мест отдыха харьковчан. К сожалению, есть один пострадавший, мужчину госпитализировали и оказывают медицинскую помощь", - рассказал председатель ОВА.

Он добавил, что оккупанты в течение суток интенсивно обстреливали Дергачи и населенные пункты района, сейчас там жертв нет.

В то же время на территории области ВСУ продолжают вести активные бои в Изюмском районе.

"Среди побед - уничтожение 2 транспортно-боевых вертолетов Ми-8 РФ. Их ликвидировали расчетом отечественного переносного противотанкового ракетного комплекса "Корсар". Как отмечают сами военные, это первый случай, когда с ПТРК успешно уничтожили воздушную цель", - добавил Синегубов.

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