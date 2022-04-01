Речь идет обо всех услугах, предоставляемых городом.

В городе-герое Харькове, который больше месяца противостоит рашистам, спишут все начисленные коммунальные платежи.

Об этом сегодня, 1 апреля, сообщил городской голова Игорь Терехов. Платежки пришли харьковчанам автоматом, однако оплачивать их не надо.

"Все коммунальные услуги я спишу. Отопление, все-все-все. С 24 февраля, с начала войны, до окончания войны", – сказал Терехов.

Позже в пресс-службе Харьковского горсовета уточнили, что речь идет обо всех услугах, которые предоставляет город: это отопление, вода, квартплата и т.д. За свет и газ нужно рассчитываться.

Ситуация в Харькове

Харьков живет под ракетными обстрелами с первого дня войны. По словам мэра, "не было ни одного спокойного дня, чтобы у нас не было обстрелов".

Напомним, Генштаб ВСУ сообщал, что в направлении Харькова оккупанты продолжают блокировать город, обстреливать гражданскую инфраструктуру и проводят меры по логистической поддержке войск.

1 апреля из Харькова курсируют бесплатные эвакуационные поезда. Очереди на поезда довольно большие.

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