К счастью, люди не пострадали. Повреждены производственны помещения и оборудование, убытки еще предстоит оценить.

Российские войска нанесли артиллерийские удары по двум промышленным предприятиям в Харькове.

1 апреля под вражеским огнем оказались производственные помещения Турбоатома и Харьковского электромеханического завода (ХЭМЗ).

Об обстреле сообщил "Суспільному" Виктор Суботин, гендиректор АО Украинские энергетические машины — корпорации, в которую входять Турбоатом и Электротяжмаш.

"Обстрел длился больше часа. Били по площадям, где расположен завод. Прилетело не только на нашу территорию, но и к соседям на ХЭМЗ и на Московский проспект", — рассказал он.

По словам Субботина, люди не пострадали. Повреждены производственны помещения и оборудование, убытки еще предстоит оценить.

Отметим, одним из ключевых направлений ударов российской армии после полномасштабного вторжения в Украину стал Харьков. Россияне наносят ракетно-бомбовые удары по административным зданиям в центре города, авиация и артиллерия противника методично уничтожают жилые кварталы спальных районов и убивают харьковчан.

На сегодня Харьков контролируют украинские военные, продолжается зачистка города от диверсантов и мародеров.

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