В марте 2022 года он командовал оккупационным подразделением, участвовавшим в захвате поселка Лукашовка в Черниговской области.

Служба безопасности собрала доказательную базу на российского военного, который совершал военные преступления в период временной оккупации части северных регионов Украины.

Как сообщил пресс-центр СБУ, речь идет о майоре Даниле Коблике - командире батальона 74-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ (г. Юрга, Кемеровская область).

По данным следствия, в марте 2022 года он командовал оккупационным подразделением, участвовавшим в захвате поселка Лукашовка в Черниговской области. В спецслужбе проинформировали, что во время карательных рейдов на территории населенного пункта оккупанты взяли в плен украинского военного, а также похитили трех местных мирных жителей.

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"Тогда пострадавших заперли в одном из захваченных гаражей, где российские захватчики обустроили застенок. Коблик лично "допрашивал" украинского военнопленного, применяя к нему жестокие пытки. Таким образом рашист пытался "выбить" из украинца разведданные о Силах обороны на территории региона. Однако, не получив никакой информации, россиянин расстрелял украинского воина из автоматического оружия. После этого Коблик начал пытать других заключенных. Во время пыток он периодически совершал выстрелы из автомата над их головами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на основании собранных доказательств российскому оккупанту сообщили о подозрении по ч. 1, ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса ("нарушение законов и обычаев войны").

"Сейчас он скрывается от правосудия на территории РФ и временно захваченной части Украины. В связи с этим Служба безопасности проводит комплексные мероприятия для привлечения злоумышленника к ответственности. Сейчас уже установлены ориентировочные места его пребывания и круг контактных лиц. Военного преступника РФ ожидает справедливое наказание", - заявили в СБУ.

Военные преступления российских оккупантов

Ранее СБУ сообщила о подозрении экс-главе Еленовской колонии, который причастен к пыткам более 100 воинов ВСУ. Для пыток над потерпевшими их отводили в специально созданный на территории колонии "дисциплинарный изолятор". В его застенках к людям применяли различные виды физического насилия и совершали психологическое давление, которые сопровождали постоянными угрозами "медленного" убийства. Для "конвоирования" людей в пыточную фигурант привлекал своего подчиненного – "младшего инспектора отдела надзора" оккупационной тюрьмы, который также участвовал в пытках над военнопленными.

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