По его словам, военные преступления подразделение "Ахмат" совершало в нескольких оккупированных городах Запорожской области.

Бойцы 47 бригады "Магура" допросили пленного на Запорожском направлении россиянина. Оккупант признался, что армия РФ совершает военные преступления на захваченных территориях. Лично ему известно о изнасилование несовершеннолетних, которые совершали "кадыровцы".

Фрагмент допроса появился в сети. На кадрах пленный оккупант говорит, что "кадыровцы" насиловали женщин и детей в Токмаке и Молочанске.

"Ахмат" насиловал местных женщин в Токмаке, в Молочанске. Причем насиловали несовершеннолетнюю девочку. Чем это закончилось - не знаю. Видимо, их поймали", - говорит оккупант на видео.

Пленный уверяет, что сожалеет о своей причастности к войне против Украины и называет себя "пешкой".

Военные преступления россиян в Украине - последние новости

Жестокие преступления оккупантов тщательно документируют украинские правоохранителей совместно с коллегами из стран-партнеров. В частности, они устанавливают личности российских военных, которые пытали, насиловали и убивали украинцев, а также обстреливали гражданскую инфраструктуру.

18 мая в Министерстве внутренних дел сообщили о установление лиц еще двух российских оккупантов, расстреливавших автомобили с гражданскими во время оккупации Бучи Киевской области. Речь идет о командире парашютно-десантной роты и командире отделения 137-го парашютно-десантного полка, 106 десантной дивизии.

А ранее в суд направили дело против российского военного-гранатометчика, который расстрелял автомобили с мирными людьми, которые пытались эвакуироваться из Ирпеня.

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