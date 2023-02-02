Моравецкий считает, что крупное наступление может начаться в марте или апреле.

По мнению премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, российский диктатор Владимир Путин "никогда не сдается", а потому можно ожидать новой попытки захватить украинскую столицу.

"Я думаю, что, к сожалению, он (Владимир Путин – УНИАН) не только полон ненависти к Украине, но и хочет еще раз показать своему народу, что он играет вдолгую, никогда не сдается, и он снова нападет на Киев, да, у меня есть такие опасения", – сказал Моравецкий в интервью немецкому изданию Bild.

Глава польского правительства подчеркнул, что Россия мобилизовала от 200 до 500 тысяч человек, а также имеет много боеприпасов, оружия и денежные ресурсы. Имеющихся ресурсов может быть достаточно для попытки атаковать Украину с 2-3 направлений, считает Моравецкий.

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"Я думаю, что план Путина и его людей, таких как Валерий Герасимов, его новый главнокомандующий русской армией, заключается в том, чтобы окружить Украину. И готовя все эти планы, он, наверное, думает, что должен атаковать с двух или трех разных направлений. Поэтому я думаю, что украинцы не могут исключать нападения из Беларуси – в северной части Украины, поэтому Киев будет окружен с Запада", – добавляет он.

По мнению Моравецкого, крупное наступление может начаться в марте или апреле, когда высохнет вся грязь и болота.

Новое наступление РФ - что стоит знать

На протяжении последних недель все чаще появляются сообщения о том, что Россия может пойти в новое масштабное наступление. Еще в декабре главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный предупреждал, что Россия готовит большое количество солдат для наступления на Киев и другие города Украины. В СНБО также предупреждали о подготовке РФ к максимальной эскалации, Генштаб ВСУ отмечал, что оккупанты активно ведут разведку и готовятся к наступлению на некоторых направлениях. Информацию о подготовке россиян к новому наступлению подтверждают также генсек НАТО Йенс Столтенберг и аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Совет нацбезопасности и обороны заявлял, что наступление может произойти через 1-2 месяца. В то же время министр обороны Украины Алексей Резников считает, что Россия может приурочить новое наступление к годовщине полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля. Резников говорит, что оккупанты могут предпринять попытку наступления по двум направлениям: это может быть Донбасс, а может быть и юг.

По убеждению командующего Вооруженных сил Литвы Вальдемараса Рупшиса, РФ спешит начать новое наступление, чтобы успеть сделать это до того, как украинская армия получит больше западной техники.

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