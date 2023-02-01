В ведомстве не исключают, что захватчики могут начать наступление на Украину с юга, востока и севера, как это было 24 февраля 2022 года.

Власти России готовятся к максимальной эскалации войны против Украины. Это может произойти в ближайшие недели.

Об этом в интервью Sky News заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. По его словам, штурм могут приурочить к годовщине начала полномасштабной войны.

"Россия готовится к максимальной эскалации. Она собирает все возможное, проводит обучение и тренировки. Мы понимаем, что все на столе... Я могу сказать, что мы не отвергаем ни одного сценария в ближайшие две-три недели", - подчеркнул Данилов.

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Он также не исключил, что захватчики могут начать наступление на Украину с юга, востока и севера, как это было 24 февраля 2022 года. Сейчас украинские защитники готовятся ко всем возможным сценариям и на этот раз имеют значительно большую поддержку со стороны партнеров, чем год назад. Данилов сказал, что примерно половина из более 320 тысяч солдат, которых мобилизовали в России, примет участие в новом масштабном наступлении.

"Мы прошли через большой сложный период, но я уверен, что главные бои еще впереди, и они состоятся в этом году в течение двух-трех месяцев. Это будут определяющие месяцы в войне", - подытожил он.

Новое наступление русских

В середине декабря 2022 года главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что оккупанты готовят 200 тысяч солдат для войны против Украины.

Позже в ГУР предупредили, что великое новое наступление русских запланировано на весну и начало лета.

30 января о подготовке войск РФ к нового наступления заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

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