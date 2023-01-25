Оккупанты серьезно готовятся к активным действиям, в том числе пытаются вербовать криминальных авторитетов в Харьковской области.

Наступление России в войне против Украины может начаться через один-два месяца.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире информационного телемарафона.

"У россиян сейчас происходит максимальная концентрация, они готовятся к наступлению. Для нас это не является неожиданностью. Мы понимаем, что через месяц-полтора-два они будут начинать активные действия, задействованы все максимальные ресурсы, которые есть на территории России", - сказал Данилов.

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Он также рассказал, что россияне ведут деятельность по вербовке граждан, преимущественно в Харьковской области.

"Более того, могу сказать, что 5-е управление ФСБ продолжает работать на территории Украины, пытаются привлечь криминальных авторитетов, особенно из Харьковской области. Мы все это отслеживаем, и я хочу обратиться к этим молодым людям, которые находятся в ОАЭ: ребята, когда вы вернетесь на родину, вы все будете сидеть за решеткой. Надо защищать страну, а не играться с ФСБ", - подчеркнул секретарь СНБО.

По словам Данилова, в ближайшее время на Украину может быть осуществлено много информационных атак с помощью тех агентов влияния, которые в Украине до сих пор присутствуют.

Возможное наступление РФ: подробности

Украинская разведка ожидает, что после замены командующего объединенной группировки российских оккупантов в Украине на Валерия Герасимова, русские изменят тактику. Как рассказали в ГУР, "почерк" нового главы оккупационных войск уже ощутим.

Эксперты отмечают, что перестановки связаны, в частности, с борьбой в окружении президента РФ Владимира Путина.

Пентагон акцентирует, что очередные перестановки подтверждают системные проблемы россиян.

Сегодня стало известно, что ВСУ оставили Соледар. Зато украинские военные закрепились на ранее подготовленных рубежах.