Российские силы создают условия для начала наступления, вероятно, в Луганской области.

Западные, украинские и российские источники продолжают указывать на то, что Россия готовится к новому наступлению.

Как говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW), эти заявления подтверждают оценку Института о том, что наступление в ближайшие месяцы является наиболее вероятным планом действий.

В ISW упоминают, в частности, о заявлении генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что Альянс ожидает нового наступления России. А также заявление главы Совета резервистов Сухопутных войск Украины Ивана Тимочко об усилении группировки РФ на Донбассе в рамках ожидаемого наступления.

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Также отмечают, что российские так называемые военные блогеры раздувают сообщения о том, что якобы основные силы РФ для ожидаемого наступления и обещанного прорыва еще не "вступили в бой".

"Заявления Столтенберга и Тимочко подтверждают предыдущий прогноз ISW о том, что российские силы создают условия для начала наступления, вероятно, в Луганской области, в ближайшие месяцы", – говорится в отчете.

Новое наступление РФ - что стоит знать

В течение последних дней все чаще звучат предостережения о том, что Россия якобы готовится к новому наступлению на Украину. В декабре главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный предупреждал, что Россия готовит большое количество солдат для вероятного наступления на Киев и другие города Украины.

В СНБО заявляли, что наступление может произойти через 1-2 месяца и прогнозировали активизацию действий врага на фронте накануне первой годовщины полномасштабной войны.

30 января о подготовке россиян к новому наступлению заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он указал, что об этом свидетельствуют планы страны-агрессора мобилизовать более 200 тысяч человек и закупки оружия и боеприпасов в Иране и Северной Корее.

Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на вопрос журналистов о возможности нового наступления российских оккупантов в ближайшее время сказал: "Реванш, он понятен. Скажу откровенно, мы уже считаем, что на Донбассе реванш не останавливался. И он усиливается там постоянно, усиливается ежедневно. Ежедневно у них либо новые группы военных кадровых, либо мы видим увеличение количества "вагнеровцев". Он также выразил уверенность, что РФ не удастся захватить Украину.

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