Под постоянным огнем остаются населенные пункты Березнеговатской общины, что на линии разграничения.

Ночью оккупанты снова обстреляли Николаевщину.

Об этом в своем Telegram сообщает глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

"Продолжаются обстрелы Широковской общины... 23 августа, ориентировочно в 01:00 и 03:00, были обстрелы возле с. Широкое. Около 05:30 были обстрелы за пределами сел Поляна, Красная Долина, Широкое. Пострадавших нет", - отметил он.

По словам Кима, под постоянным огнем остаются населенные пункты Березнеговатской общины, которые находятся на линии разграничения.

"Так, ночью, 23 августа, в 02:08 были обстрелы пгт Березнеговатое. Из-за попадания боеприпасов и их обломков произошло возгорание сена", - рассказал председатель ОВА.

Как сообщал УНИАН, ранее Ким заявил, что Николаев не собираются закрывать на День Независимости Украины, в период с 23-24 августа. При этом он попросил всех быть осторожными в связи с угрозами россиян бить по пунктам принятия решений. По словам Кима, он готовит отдельное распоряжение, чтобы все по возможности работали в эти дни дистанционно.

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