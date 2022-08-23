Русская армия снова держала на прицеле два района - Криворожский и Никопольский.

Ночью оккупанты четыре раза обстреляли Днепропетровщину. Уже известно, что один человек погиб. Трое получили ранения.

Об этом в своем Telegram сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Напряженная ночь с четырьмя обстрелами... Российская армия снова держала на прицеле два района - Криворожский и Никопольский", - рассказал он.

Так, по Криворожскому направлению оккупанты ударили "Ураганами": в Зеленодольской громаде россияне убили 45-летнюю женщину, а ее муж получил ранения. Сейчас мужчина находится в больнице, а дом семьи поврежден ударом.

"Трижды за ночь враг накрыл огнем Никопольский район. По Марганецкой громаде дважды стреляла российская тяжелая артиллерия. Туда прилетели 13 снарядов. В Марганце пострадали две женщины - 61 и 63 лет. Одна из них госпитализирована. Ее состояние медики оценивают как среднее", - отметил Резниченко.

Глава ОВА уточнил, что в городе повреждены 6 домов, газопровод и водопровод.

"По Красногригорьевской громаде тоже била вражеская артиллерия. Искорежены с десяток домов и линия электропередач. Без света до 1 000 человек. Обошлось без погибших и раненых", - добавил он.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в ISW рассекретили, сколько оккупантам обещают за вступление в "добробаты".

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