В частности, глава ОВА назвал недостоверной информацию о наступлении россиян на город.

Николаев не собираются закрывать на День Независимости Украины, в период с 23-24 августа.

Об этом заявил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в своем видеообращении.

При этом он попросил всем быть осторожными в связи с угрозами россиян бить по пунктам принятия решений. По словам Кима, он готовит отдельное распоряжение, чтобы все по возможности работали в эти дни дистанционно.

"Мы не проводим никаких мероприятий, где будет массовое скопление людей. Прошу от себя не собираться в большие коллективы в эти дни. Используйте это время для отдыха с умом", – отметил глава ОВА.

Кроме того, Ким опроверг информацию о наступлении россиян на Николаев:

"Все это дело раздувается для того, чтобы все боялись. Военные не видят перспектив в скором продвижении к городу Николаеву врагов. Поэтому верьте в ВСУ, они нас охраняют и берегут".

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский предупредил о вероятных провокациях России на День Независимости.

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