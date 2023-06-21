Ночью на Бахмутском направлении оккупантов эпично поджарил отряд снайперов ОПБр "Призрак".
Успехами наших защитников похвастался командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.
Он отметил, что наши воины отработали по вражеской позиции с дистанции 380 метров.
Ночью на Бахмутском направлении по оккупантам отработал "Призрак"
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По оккупантам вел ночную охоту CAESARs
Напомним, что 21 июня глава Минобороны Украины Алексей Резников также порадовал украинцев роликом ночной "бавовны" в рядах РФ.
Речь идет об охоте САУ CAESARs, которая, по словам министра, изрядно напугала врага: "Трусы умирают много раз перед настоящей смертью", - написал он в своем Twitter.
Напомним, что соответствующие САУ для войны с оккупантами Украине передали Дания и Франция.