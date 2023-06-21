Из-за своей непрофессиональности Горячев отказался ехать из-под обстрелов и сразу же погиб.

В России подтвердили, что начальник штаба 35 армии РФ, генерал Сергей Горячев погиб в результате попадания ракеты в Запорожской области.

В Telegram-канале псковских десантников сообщили о его похоронах. Указывается, что во время обстрела 12 июня вместе с ним ликвидировали и других командиров, которые были вместе с ним.

Как отмечается, Горячев якобы пытался спасти других оккупантов, но пострадавших захватчиков в результате атаки ВСУ было много. Добавляется, что после первой волны ракетного обстрела Горячева предупредили о риске второй атаки, но из-за недостатка опыта и профессионализма он решил и дальше находиться под огнем украинских войск.

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После ликвидации генерала его тело быстро доставили на территорию России. Похороны состоялись в Санкт-Петербурге 18 июня. На них прибыли сторонники войны против Украины.

Ликвидация Горячева - что известно

14 июня мэр временно оккупированного Мелитополя Иван Федоров сообщил о ликвидации генерал-майора армии РФ Сергея Горячева.

Он был выходцем из "ВДВ" России, возглавлял оккупационный контингент в Приднестровье, а также участвовал в боях на Донбассе в 2014-2017 годах, из-за чего попал в базу"Миротворца".

Позже стало известно, что в начале полномасштабной войны он был командиром 5-й танковой бригады. По мнению британской разведки, на момент смерти Горячев вероятно, был исполняющим обязанности командующего 35-й общевойсковой армией (35 ЗВА). Он стал первым российским генералом, уничтоженным в Украине с начала 2023 года.

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