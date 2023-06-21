Министр поблагодарил за поставки этих САУ Дании и Франции.

Министр обороны Алексей Резников показал ночную охоту самоходных артиллерийских установок CAESAR.

Видео появилось в Twitter-аккаунте министра. На кадрах видно, как 155-мм САУ выходят на огневые позиции ночью.

"Когда российский оккупант ложится спать, то не знает, что CAESARs вышли на ночную охоту, которая будет удачной. Но он напуган. А трусы умирают много раз перед настоящей смертью", - отметил Резников.

Министр поблагодарил Данию и Францию за поставку этих САУ.

САУ Caesar - характеристики

CAESAR - это 155-мм французская САУ, которая способна стрелять на расстояние до 42 км. Они способны разгоняться до 80 км/ч по дороге и 50 км/ч по бездорожью. Скорострельность составляет 6 выстрелов менее чем за минуту, а боекомплект - 18. САУ CAESAR использует систему управления огнем FAST-Hit, которая автоматизирована с привязкой GPS.

Ранее сообщалось, что Франция направит Украине очередную партию самоходных артиллерийских установок (САУ) CAESAR. Всего Вооруженным силам Украины передадут 12 гаубиц.

Дания предоставила нашей стране все свои 19 САУ CAESAR.

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