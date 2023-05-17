Пожары были оперативно ликвидированы спасателями.

Во время ночной ракетной атаки по Николаеву российские войска попали в гражданские объекты и в один объект промышленной инфраструктуры, сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

В результате попадания боеприпасов и их обломков произошло частичное разрушение автосалона, торгового центра, а также здания на объекте промышленной инфраструктуры.

Отдельно глава Николаевской ОВА Виталий Ким поделился фото поврежденного ракетами помещения. "И да, не взрывается или не долетает 1 из 4 "суперсовременных аналоговнетных ракет свежей партии" - это русский стандарт сейчас. Покупайте руское оружие: даем гарантию 75% что сработает", - потроллил Ким оккупантов.

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В ГСЧС сообщают о возгорании на местах ударов, пожары были оперативно ликвидированы спасателями.

Всего к ликвидации последствий вражеских обстрелов привлекалось 13 единиц спецтехники и 64 спасателя.

ОБНОВЛЕНО 7:40. Как сообщает Николаевская ОВА, в результате атаки России по Николаеву взрывной волной были повреждены частные дома и магазины.

В течение суток, 16 мая 2023 года, оккупанты несколько раз нанесли артиллерийские удары по Очакову и береговой линии Очаковской громады. В Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Удар по Николаеву и другим городам - главное

Вечером 16 мая в ряде областей Украины объявлена воздушная тревога. Во время тревоги взрывы прогремели в Николаеве. По словам мэра города, атаки спровоцировали возгорание. Пожар на одном объекте локализовали, известно об одном пострадавшем.

Генштаб утром уточнил, что по гражданской инфраструктуре был нанесен удар двумя ракетами "Калибр". Кроме того, двумя ракетами из С-300 РФ нанесла удары по гражданской инфраструктуре Константиновки Донецкой области.

Также в течение суток оккупанты нанесли 57 авиационных ударов и совершили 96 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

Вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

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