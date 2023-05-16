Официальные лица призвали украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Вечером 16 мая в ряде областей Украины объявлено воздушную тревогу.

Как свидетельствуют данные сервиса alerts.in.ua, воздушная тревога раздается во всех южных, части северных и восточных областей.

Глава главы Офиса президента Андрей Ермак призвал украинцев не игнорировать сигнал воздушной тревоги.

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"Тревогу не игнорируйте", - написал Ермак сразу после начала тревог.

Кроме того, с таким же призывом выступил глава Николаевской ОГА Виталий Ким. Он отметил, что жителям области стоит быть внимательными, особенно тем, кто находится в Ингульском районе.

Тем временем в сети сообщают о взрывах в Николаеве. По данным "Суспильного", звуки взрывов в городе прозвучали под звуки тревоги. Появилось видео, где слышны взрывы. Местные паблики убеждают, что ролик снят прямо сейчас.

Блогер "Николаевский Ванек" пишет, что россияне запустили ракеты, предварительно "Калибры". Количество не указывается.

Обновлено в 23:42. Тревога распространилась на западные области Украины. В частности, сигнал воздушной тревоги звучит в Ривненской, Тернопольской и Черновицкой областях.

Обновлено в 23:47. Мэр Николаева Александр Сенкевич подтвердил взрывы в городе. По его словам, атаки спровоцировали возгорание.

"Имеем пожары после взрывов. Прошу николаевцев не распространять фото/видео с мест прилетов или с камер видеонаблюдения. Все службы отработают - после отбоя дадим официальную информацию", - отметил Сенкевич.

Обновлено в 23:52. Ким сообщил, что пожар на одном объекте был локализован. К счастью, обошлось без жертв. Впоследствии он сообщил, что одна женщина получила осколочное ранение.

Ракетный террор РФ

Россия в последнее время активизировала ракетные удары по Украине. Сегодня ночью происходила масштабная ракетная атака на Украину.

В воздушных силах заявили, что ее особенностью было применение большого количества ракет "Кинжал". Атака происходила с истребителей МиГ-31К. с двух направлений – с севера и с востока. Корабли атаковали с Черного моря.

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