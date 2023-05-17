Вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Россия ударила по гражданской инфраструктуре Николаева в ночь на 17 мая 2023 года двумя "Калибрами", уточняет Генштаб в утренней сводке.

Кроме того, двумя ракетами из С-300 РФ нанесла удары по гражданской инфраструктуре Константиновки Донецкой области.

Также в течение суток оккупанты нанесли 57 авиационных ударов и совершили 96 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

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Для ракетных ударов враг использовал 6 аэробалистических ракет "Кинжал", 13 крылатых ракет "Калибр" (2 ракеты взорвались в воздухе) и 10 ракет наземного базирования (С-400, "Искандер-М"), 25 из них были уничтожены нашими защитниками.

Подверглась разрушениям гражданская инфраструктура. В частности, в результате обстрела россиянами населенных пунктов Двуречная, Волчанск и Тищенковка Харьковской области есть погибшие и раненые мирные люди, уничтожены жилые частные дома, больница и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Взрывы в Николаеве - что известно

Вечером 16 мая в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. Во время тревоги взрывы прогремели в Николаеве. По словам мэра города, атаки спровоцировали возгорание.

Пожар на одном объекте локализовали, известно об одном пострадавшем.

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