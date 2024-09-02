Враг хотел ударить по правительственному кварталу, чтобы посеять панику, показать картинку для россиян, но ничего не получилось.

Сегодняшняя ракетная атака по Киеву была направлена на центр столицы - по правительственному кварталу. Об этом сказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире телемарафона.

Он отметил, что цель сегодняшней атаки отличается от прошлой - 26 августа, потому что было меньше "Шахедов".

"А вот баллистика в большом количестве плюс крылатые ракеты явно были направлены на то, чтобы попытаться пройти эшелонированную оборону Киева. И это уже была не ГЭС цель, как в прошлый раз, хотя они не отказались от ударов по энергетике, а вероятной целью было, из того, что известно сейчас, как раз центр города - правительственный квартал, расположение наших спецслужб - разведки и контрразведки", - подчеркнул Мусиенко.

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По его словам, Россия хотела создать картинку того, что она способна пройти украинскую ПВО, что Киев является уязвимым - чтобы создать панику. Он добавил, что враг задумывал это как "удар по центру принятия решений". Эксперт отмечает, что это россияне хотели сделать это именно сейчас - когда в обществе есть напряжение из-за событий под Покровском, даже есть панические заявления, когда происходят дискуссии о целесообразности операции Сил обороны Украины в Курской области России, катастрофа F-16 и гибель пилота.

"Понимаете, какой создается психологический фон и соответственно под это нужно еще создать картинку, что ПВО уже и над Киевом уязвимо и вы уже не спасетесь, мол. Поэтому это все надо было показать. Не удалось. Это все было сбито", - подчеркнул Мусиенко.

По его словам, врагу также хотелось продемонстрировать, что ПВО уязвимо не только над Москвой, но и над Киевом.

"Как оказалось ПВО над Москвой не настолько эффективное как казалось даже нам. Две атаки дронов - в ходе первой все сбивается, а в ходе второй - не все сбивается, а это означает, что есть дыры, есть уязвимость", - подчеркнул Мусиенко.

При этом эксперт подчеркнул, что от атак на объекты энергетики Россия не отказалась.

"Эти удары могут готовиться в будущем. Сейчас они несколько исчерпали определенные запасы, которые готовили к этой атаке и теперь будет определенная пауза. А потом снова попытаются атаковать", - сказал он.

Ракетная атака на Киев 2 сентября

Как сообщал УНИАН, в ночь на 2 сентября российские оккупанты нанесли ракетный удар по Киевской, Сумской и Харьковской областям, применив баллистические, крылатые и зенитные управляемые ракеты, также атаковали ударными БпЛА типа "Shahed" с южного направления.

В Киевской городской военной администрации сообщили, что враг запустил по столице крылатые и баллистические ракеты. Крылатые ракеты заходили на Киев после сложных маневров, с южного направления. Одновременно с подлетом к столице крылатых ракет, противник выпустил по столице и пригороду баллистические ракеты KN-24/Искандер-М. И к этому добавился ударный БпЛА.

По предварительным подсчетам КМВА, в воздушном пространстве столицы защитники неба уничтожили более десятка крылатых ракет и около десятка баллистических, а также один ударный беспилотник.

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что обнаружено и осуществлено сопровождение по Украине 58 воздушных целей - 35 ракет различных типов и 23 ударных БПЛА.

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