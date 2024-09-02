Сейчас пожарные проводят разбор конструкций в Шевченковском районе.

Сегодня утром, 2 сентября, российские оккупанты нанесли комбинированный удар по Киеву. Сейчас спасатели ликвидируют последствия.

Как сообщает ГСЧС, в Святошинском районе в результате падения обломков ракеты произошло возгорание 4 автомобилей, а также вспыхнуло двухэтажное здание складского помещения. Пожарные ликвидировали возгорание на площади 700 кв. м.

"Кроме того, пожарные ликвидировали возгорание у входа одной из станций метро, на площади 20 кв.м. Горел пункт приема вторсырья. Голосеевский район: произошло попадание обломков ракеты в корпус котельной одного из учебных заведений. Пожар на площади 6 кв. м ликвидирован", - добавили в ГСЧС.

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В Шевченковском районе спасатели ликвидировали возгорание на площади 400 кв. м. Сейчас там продолжается разбор конструкций.

Ракетная атака на Киев

Российские оккупанты в ночь на 2 сентября атаковали Киев баллистическими ракетами. Несколько групп ракет волнами заходили на украинскую столицу.

В КГВА сообщили, что крылатые ракеты, (потенциально Х-101) скорее всего, были выпущены около трех ночи с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. На Киев они заходили после сложных маневров, с южного направления. Одновременно с подлетом к городу крылатых ракет, захватчики выпустили по Киеву и пригороду баллистические ракеты KN-24/Искандер-М. К этому всему еще добавился один ударный БпЛА.

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