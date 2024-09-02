На этот раз россияне запустили около 60 ракет различных типов и более 20 ударных БпЛА.

В ночь на 02 сентября 2024 года российские оккупанты нанесли ракетный удар по Киевской, Сумской и Харьковской областям, применив баллистические, крылатые и зенитные управляемые ракеты, также атаковали ударными БПЛА типа "Shahed" с южного направления.

Как сообщают в Воздушных силах ВСУ, радиотехническими войсками ВС обнаружено и осуществлено сопровождение 58 воздушных целей - 35 ракет различных типов и 23 ударных БпЛА:

16 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23 из Брянской, Воронежской и Курской областей - РФ;

14 крылатых ракет Х-101 с самолетов Ту-95МС из воздушного пространства Волгоградской обл;

4 зенитные управляемые ракеты С-300/С-400 из Белгородской обл. РФ;

1 ракета неустановленного типа из Белгородской обл. РФ;

23 ударные БпЛА "Shahed-131/136" из Приморско-Ахтарска - РФ.

"В результате боевой работы подразделениями зенитных ракетных войск, средствами радиоэлектронной борьбы Воздушных Сил а также расчетами мобильных огневых групп Сил обороны Украины сбито: 9 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23; 13 крылатых ракет Х-101; 20 ударных БпЛА "Shahed-131/136", - говорится в сообщении.

Видео дня

Кроме того, в результате активного противодействия Сил обороны Украины, одна крылатая ракета Х-101 и три ударные БпЛА не достигли своих целей и были локально потеряны. Информация по ним уточняется, отмечают в ПС.

Боевая работа велась в Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Николаевской и Запорожской областях.

Ракетная атака на Киев

Как сообщал УНИАН, утром в Киевской городской военной администрации сообщили, что враг запустил по столице крылатые и баллистические ракеты. Крылатые ракеты заходили на Киев после сложных маневров, с южного направления. Одновременно с подлетом к столице крылатых ракет, противник выпустил по столице и пригороду баллистические ракеты KN-24/Искандер-М. И к этому добавился ударный БпЛА.

По предварительным подсчетам КМВА, в воздушном пространстве столицы защитники неба уничтожили более десятка крылатых ракет и около десятка - баллистических и ударный беспилотник.

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