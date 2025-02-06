В районе аэродрома вспыхнул пожар.

Ночью неизвестные дроны атаковали город Приморско-Ахтарск, где расположен военный аэродром.

Местные жители Краснодарского края и российские телеграм-каналы сообщили о пожаре в районе аэродрома. Со слов очевидцев, они слышали пролет минимум трех БПЛА.

А вот местные власти прилет пока не комментируют. А власти Ростовской и Астраханской областей РФ уже отрапортовали об атаках дронов, но о последствиях не собщили, пишет Би-би-си.

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Напомним, в июле прошлого года украинские дроны уже прилетали на этот аэродром. В результате атаки ранения получил один российский военнослужащий.

Атаки на российские объекты

Прошлой ночью украинские дроны также прилетали в Краснодарский край. Их целю был нефтеперерабатывающий завод. В результате прилета на объекте возник пожар.

А в ночь на 14 января операторы 14-го отдельного полка БпАК Сил беспилотник систем во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны ударили по инфраструктуре военного аэродрома "Энгельс-2". Как сообщили в пресс-службе полка, на этом аэродроме базируются самолеты Ту-95МС и Ту-160 22-й тяжелой бомбардировочной авиадивизии. Кроме того, в результате поражения на территории нефтебазы "Кристалл" снова произошло возгорание цистерн с редким авиационным топливом для бомбардировщиков Ту-160, которые Россия использует для террора против гражданского населения Украины.

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