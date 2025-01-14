В Казани сообщают о крупном пожаре на заводе "Казань Оргсинтез".

В России заявляют о массированной дроновой атаке на регионы, сообщается о попадании в промпредприятие в Казани и завод в Энгельсе.

Так, в Казани местные жители сообщают о крупном пожаре в районе завода "Казань Оргсинтез". Это единственный российский производитель поликарбонатов и пластиков высокой прочности, а также один из крупнейших в стране производителей полиэтиленов высокой и низкой плотности.

По данным местных СМИ, прилет пришелся не по самому заводу, а по базе сжиженных газов. Тг-канал Mash сообщает, что на территории предприятия горят три цистерны.

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Дроны также атаковали Энгельс Саратовской области, сообщается, что после новой атаки БПЛА в городе возник сильный пожар.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщает, что в результате налета украинских дронов пострадало некое промышленное предприятие.

"В результате атаки БПЛА есть повреждения на промышленном предприятии в Энгельсе. Экстренные и оперативные службы работают в усиленном режиме", — сообщает он.

О каком предприятии идет речь, Бусаргин не поясняет. "Промышленным предприятием" он называл и энгельсскую нефтебазу, по которой дроны ударили неделю назад.

Местные пользователи соцсетей пишут о пожаре на нефтебазе и/или на нефтеперерабатывающем заводе в Саратове, на противоположном от Энгельса берегу Волги, и публикуют видео с далеким пожаром. Тем временем несколько источников высказали предположение, что первая волна дронов ударила по той же нефтебазе, удар по которой был нанесен в ночь на 8 января.

Также в Энгельсе из-за налета украинских дронов во вторник отменили занятия в школах.

"В связи с угрозой атаки БПЛА занятия в школах пройдут в дистанционном режиме", — написал в своем телеграм-канале глава Энгельсского района Михаил Исаев.

Тем временем в аэропортах Казани, Калуги, Саратова, Тамбова, Пензы и Ульяновска введены временные ограничения на полеты из-за массовой атаки украинских БПЛА.

Последние удары по РФ

В ночь на 8 января Силы обороны Украины нанесли удар по нефтебазе, которая обеспечивала топливом военный аэродром "Энгельс-2". В Генштабе отметили, что этот удар создает "серьезные логистические проблемы" для России.

По данным СМИ, в результате удара полностью уничтожены три резервуара. В каждом из них из них находилось до 120 тысяч кубов горючего. Еще три резервуара были повреждены в результате атаки.

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