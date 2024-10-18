В столице Украины, по предварительным сведениям, в результате воздушного удара нет разрушений и пострадавших.

В ночь на пятницу, 18 октября, россияне совершили мощную атаку по Украине беспилотными летательными аппаратами.

Силы обороны Украины обезвредили все БПЛА, которые двигались в сторону Киева, сообщила Киевская городская военная администрация.

В ведомстве добавили, что в воздушном пространстве столицы и на ее подступах наши воины вели боевую работу более 4,5 часа.

Видео дня

В КГВА отметили, что, по оперативным сведениям, в Киеве обошлось без разрушений и пострадавших:

"Российские войска совершили одну из самых массированных атак беспилотниками по гражданскому населению и инфраструктуре Украины".

Позже Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины сообщило, что с 20:00 17 октября россияне били по Украине дронами типа "Шахед" и беспилотниками неустановленного типа. В ВСУ добавили, что враги запускали дроны из российских городов Приморско-Ахтарск, Орел и Курск.

Радиотехнические войска Воздушных сил по состоянию на 08:30 обнаружили 135 беспилотников. За вражескими воздушными целями "охотились" мобильные огневые группы, подразделения радиоэлектронной борьбы, зенитные ракетные войска и авиация.

"В результате противовоздушного боя сбито 80 вражеских БПЛА в Одесской, Сумской, Черкасской, Киевской, Житомирской, Кировоградской, Черниговской, Полтавской, Хмельницкой, Ровенской, Харьковской, Херсонской, Волынской, Винницкой областях", - отмечается в сообщении.

Два дрона полетели в Беларусь, 44 - были локально потеряны. Еще до 10 беспилотников по состоянию на 8:44 находились в центральных регионах.

Ранее стало известно, что в ночь на 18 октября в ряде областей Украины и в Киеве была объявлена воздушная тревога. Сообщалось, что в регионах зафиксировали вражеские дроны типа "Шахед".

Продолжается российско-украинская война - важные новости

Россияне уже много раз применяли против украинцев дроны. В частности, в ночь на 17 октября враг запустил десятки БПЛА и 31 из них ликвидировали на территории Киевской, Черниговской, Черкасской, Полтавской и Сумской областей.

Защитники Украины удачно борются с беспилотниками противника - по состоянию на 17 число ликвидировано 17 104 российских дрона оперативно-тактического уровня.

Вас также могут заинтересовать новости: