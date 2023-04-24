В этом году россиянам не удалось добиться значительного успеха в Луганской области, несмотря на сильное воздействие частей как минимум трех армий двух военных округов и других соединений.

РФ направила подразделения двух военных округов и двух воздушно-десантных дивизий для наступления в Луганской области, которое в оперативном отношении оказалось безуспешным и завершилось.

Об этом говорится в обзоре Института изучения войны (ISW). Экперты Института отметили, что эти силы были вовлечены в решающую наступательную операцию вдоль линии Святово-Кременная в Луганской области. "Однако по итогу это наступление достигло кульминации в оперативном отношении и принесло лишь несколько локальных тактических успехов", - говорится в обзоре ISW.

По данным Института, с начала этого года на линии Святово-Кременная ведут бои элементы 20-й общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО); 41-я общевойсковая армия Центрального военного округа (ЦВО); силы ВДВ; силы ГРУ; террористы Д/ЛНР, а также различные специальные нерегулярные формирования.

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ISW наблюдала сильное поражение 144-й и 3-й мотострелковых дивизий 20-й общевойсковой армии ЗВО на линии Святово-Кременная, включая все три полка в составе 144-й МСД и два мотострелковых полка 3-й МСД. "Учитывая, что большая часть этих элементов активно участвовала в наступательных операциях на действующем фронте в течение большей части четырех месяцев, они, вероятно, истощены и существенно деградировали", - сдедали вывол аналитики.

Кроме того, в отчете указано, что РФ задействовала силы ЦВО на линии Святово-Кременная, особенно в районе к западу от Кременной. Однако, как отметили аналитики, подразделения 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 41-й общевойсковой армии ЦВО осуществили неудачную атаку с применением самодельных взрывных устройств на украинские позиции в 6 км к северу от Кременной.

А в районе Сватово, по данным Института, ведет боевые действия 6-й танковый полк 90-й танковой дивизии. По некоторым данным, мобилизованные военные этого полка воюют в этом районе без ротации с октября 2022 года, "что говорит о том, что ЦВО сильно не хватает сил для проведения необходимых ротаций", - акцентировали аналитики.

Эксперты напомнили, что ЦВО под командованием генерал-полковника Александра Лапина несет ответственность за крупное оперативное поражение после освобождения Лимана Украиной 1 октября 2022 года. С тех пор, как отметили в ISW, подразделения ЦВО сильно деградировали, поэтому нынешняя группировка ЦВО у Кременной, вероятно, состоит из частично восстановленных остатков октябрьского отхода. "Точная иерархия командования и управления на этом участке фронта неясна - Лапин был уволен после падения Лимана, но затем, по-видимому, повторно назначен командующим луганским направлением с 18 апреля", - отметили аналитики.

Силы ВДВ также ведут активные боевые действия в районе Кременной. ISW зафиксировала упоминания о 237-м гвардейском десантно-штурмовом полке 76-й дивизии ВДВ и 331-м гвардейском десантно-штурмовом полке 98-й дивизии ВДВ, действовавших в зоне западнее и юго-западнее Кременной.

В Институте напомнили, что российское военное командование усиливает силы ВДВ путем термобарических артиллерийских установок ТОС-1А "Солнцепек". "Кадры с геолокацией подтверждают, что российские войска применяли системы ТОС-1А возле Кременной не далее как 1 апреля", -говорится в

Аналитики отметили, что "Солнцепеки" являются средствами, не привязанными к конкретным соединениям, поэтому их использование в районе Кременной десантниками позволяет предположить, что российское военное командование, возможно, пытается усилить подразделения ВДВ для ведения дальнейших наступательных операций на этом фронте.

"Тем не менее, использование одного типа артиллерийских средств вряд ли даст силам ВДВ решающее преимущество в наступлении на этом направлении", - отметили в ISW.

Кроме того, по данным Института, ГРУ также развернуло ограниченные подразделения специального назначения вдоль линии Святово-Кременная, вероятно, чтобы компенсировать нехватку пехотных возможностей. По некоторым данным спецназ ГРУ действуют в районе Макеевки в 22 км к северо-западу от Кременной и вокруг самой Кременной. Однако, подразделения спецназа продолжают использовать для проведения наземных атак и маневров пехоты, а не для выполнения своих основных диверсионных задач и задач по наведению целей. "Очевидная повышенная значимость спецназа в этом районе является частью усилий россиян по уменьшению потерь от наземных штурмовых атак за счет элитных формирований, которые традиционно имеют разные функции, для выполнения регулярных боевых задач", - пояснили в ISW.

Несколько нерегулярных российских формирований также играли вспомогательную роль на линии Святово-Кременная. Среди них "ЛНР", БАРС (Российский боевой резерв), чеченский спецназ "Ахмат" и казачий полк "Дон", однако, по оценке аналитиков, их роль весьма скромная.

"В 2023 году российским силам не удалось добиться значительного наступления в Луганской области, несмотря на сильное воздействие частей как минимум трех армий двух военных округов, частей двух дивизий ВДВ и поддержки многочисленных нерегулярных формирований. Силы, которые сражались на этой линии в течение большей части четырех месяцев, вероятно, истощены и существенно деградировали. Они продолжали атаковать, не уезжая на ротацию и перевооружение и, похоже, не были готовы принять украинское наступление", - констатировали аналитики.

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