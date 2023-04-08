В то же время местных жителей обманывают относительно социальных выплат.

Во временно оккупированном Старобельске Луганской области местные жители получают повестки.

"Уже сообщалось, что в Новопскове мужчин направляют на медицинское освидетельствование. Теперь очередная волна мобилизации охватила Старобельщину, где повестки находят владельцев на улицах города", - сообщает Луганская ОВА в facebook.

Кроме того, российские захватчики обследовали дома в Лисичанске в районе Стеклозавода. Теперь они заселяют военных РФ и гастролеров в пустые жилища украинцев. Сейчас россиянами заняты уже практически все дома.

Видео дня

По данным Луганской ОВА, в Северодонецке людям ежедневно обещают какие-то социальные выплаты, в том числе и за поврежденное имущество.

"Первая проблема - не собрать документы, а сдать их. Потому что принимают, когда хотят и у кого хотят. Вторая - отсутствие денег еще с Нового года. Прошло более трех месяцев. Но накануне так называемых "первых выборов" и не такое пообещаешь", - говорится в сообщении.

Ситуация в Луганской области

Как ранее сообщал УНИАН, в Старобельском районе Луганской области российские оккупанты разыскивают полсотни своих дезертиров. Продолжается тенденция увеличения случаев побега групп личного состава противника из подразделений и воинских частей.

Кроме того, участились случаи вывоза мирных граждан в неизвестном направлении без каких-либо объяснений после выборочных проверок мобильных телефонов.

Вас также могут заинтересовать новости: