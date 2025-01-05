Пока Вооруженные силы Украины проводят свою операцию в Курской области, остаются неизвестными ее мотивы.

Одним из предполагаемых мотивов для нового наступления ВСУ в Курской области может быть желание улучшить свои позиции перед возможными будущими переговорами о прекращении огня, считают журналисты.

"Украина начала контратаку на юге России в районе Курска, предупредив, что Россия "получает по заслугам", - говорится в материале CNN.

Министерство обороны РФ, в свою очередь, заявило, якобы украинские военнослужащие начали движение, чтобы остановить российское наступление в Курской области. А российские "военные блогеры" пишут, что Вооруженные силы Украины двигаются на север, к Бердину, используя в этом наступлении свои резервы.

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"Для прорыва ВСУ накрыли район мощными системами радиоэлектронной борьбы, затрудняя работу наших БПЛА [беспилотников]. Идут бои с применением стрелкового оружия, по противнику активно работает наша артиллерия и танки", - пишет один из российских военкоров.

Другой военкор добавляет, что якобы в этом наступлении Украина использует тралы для разминирования, танки и другую бронетехнику, которым способствует морозная погода. Им противодействуют, в частности, российские бомбардировщики.

Кремлевский диктатор Владимир Путин на пресс-конференции по итогам года в декабря отказался сообщить, когда Россия вернет себе часть Курской области, на которой находятся ВСУ.

Что еще известно о наступлении ВСУ под Курском

Ранее УНИАН сообщал, что ВСУ смогли найти хороший момент для того, чтобы начать наступление в Курской области. "В эти последние несколько дней у россиян готовилась на этом направлении определенная ротация", - отметил эксперт.

Кроме того, появился ряд деталей об этом наступлении. В частности о том, что Украина использует такие средства РЭБ, которые не дают нормально работать российским БПЛА. "Во время наступления были заглушены все радиочастоты и даже интернет", - отмечает один канал.

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