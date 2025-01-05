Одним из предполагаемых мотивов для нового наступления ВСУ в Курской области может быть желание улучшить свои позиции перед возможными будущими переговорами о прекращении огня, считают журналисты.
"Украина начала контратаку на юге России в районе Курска, предупредив, что Россия "получает по заслугам", - говорится в материале CNN.
Министерство обороны РФ, в свою очередь, заявило, якобы украинские военнослужащие начали движение, чтобы остановить российское наступление в Курской области. А российские "военные блогеры" пишут, что Вооруженные силы Украины двигаются на север, к Бердину, используя в этом наступлении свои резервы.
"Для прорыва ВСУ накрыли район мощными системами радиоэлектронной борьбы, затрудняя работу наших БПЛА [беспилотников]. Идут бои с применением стрелкового оружия, по противнику активно работает наша артиллерия и танки", - пишет один из российских военкоров.
Другой военкор добавляет, что якобы в этом наступлении Украина использует тралы для разминирования, танки и другую бронетехнику, которым способствует морозная погода. Им противодействуют, в частности, российские бомбардировщики.
Кремлевский диктатор Владимир Путин на пресс-конференции по итогам года в декабря отказался сообщить, когда Россия вернет себе часть Курской области, на которой находятся ВСУ.
Что еще известно о наступлении ВСУ под Курском
Ранее УНИАН сообщал, что ВСУ смогли найти хороший момент для того, чтобы начать наступление в Курской области. "В эти последние несколько дней у россиян готовилась на этом направлении определенная ротация", - отметил эксперт.
Кроме того, появился ряд деталей об этом наступлении. В частности о том, что Украина использует такие средства РЭБ, которые не дают нормально работать российским БПЛА. "Во время наступления были заглушены все радиочастоты и даже интернет", - отмечает один канал.