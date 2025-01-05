Военный эксперт рассказал, почему украинские военнослужащие пошли сейчас в наступление.

Сейчас, во время наступления ВСУ на Курском направлении, "очень активно" работает тактическая авиация Украины, нанося удары по российским войскам, заявляет офицер резерва ВСУ, военный эксперт Андрей Крамаров.

"Мы смогли очень хорошо найти момент. В эти последние несколько дней у россиян готовилась на этом направлении определенная ротация. Те подразделения, которые зашли туда, которые пытались нас с конца лета с этого суджанского плацдарма вытеснить, понесли значительные потери и они уже нуждались как в усилении, так и в частичной ротации", - отметил он в комментарии NV.

Крамаров объяснил, что для наступления Сил обороны Украины появился момент. В частности, в Курской области, на подходе к линии фронта, была разбита российская колонна, которая и должна была обеспечить и осуществить ротацию на том участке.

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"Мы понимаем, что, наверное, часть войск уже вышла, другая, которая должна была заходить на эту территорию, была разбита еще на подъезде. В результате чего мы получили ситуацию, когда на линии фронта у россиян возникла брешь", - отметил он.

При этом эксперт подчеркивает, что каких-то значительных территориальных изменений не стоит ожидать. Однако, он считает, что с политической точки зрения важно иметь какую-то территорию, которую можно будет выставить на переговорах (как элемент для торга).

При этом, по его словам, "авантюра" с войсками КНДР в Курской области для России ничем хорошим не закончилась. Украинские военные не ощутили никакого давления с их стороны. Крамаров считает, что корейских военных можно было бы использовать в оперативном тылу в качестве грузчиков или на подобных должностях.

Что еще известно о наступлении ВСУ под Курском

Ранее УНИАН сообщал, что Министерство обороны РФ признало наступление украинских военнослужащих в Курской области. В одной из сводок 5 января они написали, что ВСУ "предприняли контратаку штурмовой группы ... в направлении хутора Бердин".

Кроме того, российский проект "ВЧК-ОГПУ" заявляет, что в Курскую область срочно прибыл замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров. "Также во время наступления были заглушены все радиочастоты и даже интернет. Поэтому операторы БПЛА бессильны - пока работает РЭБ ВСУ поднимать дроны в воздух бесполезно", - отмечает канал.

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