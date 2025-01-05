По словам эксперта, такие действия ВСУ являются отвлекающими.

Информации о событиях в Курской области пока не много. Все неофициальные данные задерживаются минимум на два-три дня. Об этом рассказал военный эксперт Павел Нарожный в эфире Radio NV, комментируя активизацию Сил обороны на Курщине.

"Я думаю, что [в срок] до недели мы увидим, услышим оттуда интересные новости", - подчеркнул эксперт.

Кроме того, он высказал предположение, что является целью таких действий ВСУ:

Видео дня

"Это отвлекающие, сковывающие действия для того, чтобы враг с других участков фронта (из того самого Купянска, который близко к Курщине находится) перебрасывал туда войска и отбивал наше наступление на Курщине".

Нарожный считает, что Курская операция является одним из "больших козырей" Украины.

"Это одна из успешных операций, где мы показали свою силу, где мы показали нашу способность делать успешные, смелые операции. И успешность этой операции измеряется тем, что мы до сих пор удерживаем этот плацдарм, мы сковали там примерно 50-60 тысяч личного состава врага, который, если бы не там, не на Курщине находился, он бы находился под Покровском и давление там было бы гораздо больше", - подчеркнул эксперт.

Наступление ВСУ в Курской области - что известно

Ранее глава Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Андрей Коваленко заявил, что в Курской области ВСУ пошли в наступление по нескольким направлениям. По его словам, на Курщине "большие переживания у россиян", ведь они были атакованы неожиданно сразу на нескольких направлениях.

В то же время в Минобороны РФ признали новое наступление ВСУ в Курской области. В частности российский военкор Роман Алехин отметил, что ВСУ начали продвижение в северо-восточном направлении от Суджи, нацелившись на район Большого Солдатского.

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