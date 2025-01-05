Артиллерия не справляется, дроны не летают: в сети раскрыли детали наступления ВСУ на Курщине

Российская армия не ожидала массированного наступления в Курской области, поэтому не подготовилась к такому развитию событий.

Вооруженные силы Украины пошли в массированное наступление в Курской области России. Российская артиллерия не справляется, а дроны падают под действием украинских средств РЭБ.

Об этом сообщает российский проект "ВЧК-ОГПУ" со ссылкой на информированные источники в военных кругах. Отмечается, что из Суджанского района с использованием бронетехники идет атака в направлении Бердин-Большое Солдатское.

В Курскую область на фоне наступления ВСУ срочно прибыл заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров.

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"ДРГ ВСУ были замечены в самом хуторе Бердин и в округе. Наступление украинских военных в Курской области идет очень плотными рядами, артиллерия ВС РФ не справляется. Также во время наступления были заглушены все радиочастоты и даже интернет. Поэтому операторы БПЛА бессильны - пока работает РЭБ ВСУ поднимать дроны в воздух бесполезно", - отмечает канал.

Наступление ВСУ на Курщине - что известно

Как сообщал УНИАН, украинская армия пошла в наступление на нескольких участках фронта в Курской области России. Для врага эта операция оказалась полной неожиданностью.

"На Курщине большие переживания у россиян, потому что они были атакованы на нескольких направлениях, и это стало неожиданностью для них. Силы обороны работают", - сообщили в ЦПД.

Наступление также подтвердил глава ОП Андрей Ермак. Впоследствии и в Министерстве обороны России подтвердили наступление ВСУ в Курской области, начавшееся утром 5 января.

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