Оккупанты могут попытаться оттянуть резервы ВСУ, зайдя на территорию области.

В последнее время появляется все больше информации, что российские оккупационные войска концентрируют силы на Сумском направлении. Для проникновения на украинскую территорию на этом участке враг может использовать ДРГ численностью по 10-15 человек.

Летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе и военный эксперт Роман Свитан сказал "24 каналу", что россияне могут зайти в серую зону, но их остановят.

Как он отметил, сейчас оккупанты базируются в городе Суджа. Если появится информация, что их оттуда вывозят, это может свидетельствовать о подготовке к наступательным действиям.

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"Возможность такая есть. Около 10 тысяч российских террористов там сейчас есть, но большой угрозы они не представляют. Для того, чтобы планировать масштабные наступательные действия в районе Сум надо минимум 100 - 150 тысяч полностью укомплектованного войска", - успокоил Свитан.

По его словам, РФ могла собрать группировку размером в 10 тысяч, чтобы устраивать операции для оттягивания резервов Сил обороны на это направление. Это также должно помешать новосозданным бригадам ВСУ усилить Восточное направление.

Наступление в Сумской области

Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов прогнозирует, что украинские силы смогут укрепить свои линии и стабилизировать фронт в течение следующих нескольких дней. Впрочем, он ожидает, что Россия начнет новую атаку севернее Харькова, в Сумской области.

Недавно ветеран российско-украинской войны, майор Нацгвардии в отставке Алексей Гетьман заявил, что российские оккупанты хотят превратить в "серую зону" города Харьков и Сумы.

По его мнению, скорее всего враг будет пытаться создать гуманитарную катастрофу. Удастся им это или нет, будет зависеть от фортификаций, количества военных ВСУ, которых смогут туда направить, чтобы держать оборону, а также от скорости поставок оружия от наших партнеров.

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