На фоне скандала вокруг Boeing его главный конкурент поставит в Китай 300 самолетов

Airbus поставит в Китай 300 самолетов на общую сумму $35 млрд.

Авиастроительный концерн Airbus и китайская компания China Aviation Supplies Holding Company подписали соглашение о поставке 300 самолетов.

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Об этом сообщается на сайте Airbus. Соглашение включает 290 самолетов серии A320 и 10 самолетов серии A350 XWB. Оно было подписано в Париже в присутствии главы КНР Си Цзиньпина и президента Франции Эммануэля Макрона.

Airbus не раскрыл сумму сделки. Le Figaro пишет, что общая каталожная стоимость заказа оценивается в $35 млрд. Елисейский дворец упоминал о сделке на сумму 30 млрд евро, передают Ведомости.

К концу января 2019 года парк эксплуатируемых самолетов Airbus в Китае составлял около 1730 самолетов. Из них 1455 самолетов серии A320 и 17 самолетов серии A350 XWB. Airbus прогнозирует, что в ближайшие 20 лет Китаю потребуется около 7,4 тыс. новых пассажирских и грузовых самолетов. Это составляет 19% мирового спроса.