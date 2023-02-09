РФ начала вооружаться и окапываться для предстоящего наступления.

Российские оккупационные войска готовятся к новому наступлению на Украину. РФ уже подготовила для будущего удара 1800 танков, 3950 бронемашин, 2700 артсистем, 810 РСЗО, 400 истребителей и 300 вертолетов.

"Россия начала вооружаться и окапываться для будущего наступления. По оценкам украинских военных, Россия уже имеет 1800 танков, 3950 бронемашин, 2700 артиллерийских систем, 810 реактивных систем залпового огня советских времен, таких как "Град" и "Смерч", 400 истребителей и 300 вертолетов, готовых к новой волне атак", – пишет издание Foreign Policy.

Отмечается, что, по оценкам украинских официальных лиц, численность российских оккупационных войск в Украине превысила 300 тысяч человек.

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"Несмотря на хаотический характер вербовки и недостаточную подготовку новобранцев, мобилизационные усилия, похоже, увенчались успехом, поскольку было развернуто достаточно войск, чтобы остановить продвижение Украины – хотя и с разрушительными потерями для российских войск. [...] Новобранцы значительно хуже оснащены и обучены, чем силы в начале вторжения Москвы, отправленные в Украину в феврале прошлого года", – говорится в материале.

Некоторые европейские чиновники считают, что мобилизация в России никогда не прекращалась после сентябрьских заявлений Кремля. Аналитик из Института изучения войны Каролина Хирд отметила, что постоянно поступает ряд сообщений, свидетельствующих о том, что усилия по мобилизации тихо продолжаются.

"Мы постоянно получаем сообщения о том, что люди получают повестки по мобилизации или, например, работодатели, предприятия получают списки работников, которые им необходимо отправить в военкомат", – объяснила она.

Авторы статьи отмечают, что в Пентагоне считают, что Кремль начал посылать десятки тысяч военных, чтобы компенсировать потери, понесенные в результате продолжающихся боев в городах Бахмут и Соледар на Донбассе. В то же время украинская сторона предполагает, что Путин может пойти еще дальше, набрав новые войска, примерно 24 февраля – в годовщину полномасштабного вторжения в Украину.

"Это гораздо больше, чем то, что было во время первой волны", – сказал украинский военный. "Они не обращают внимания ни на жертвы, ни на потери [на поле боя]".

Украинские чиновники ожидают, что будущее наступление сосредоточится на восточной части Украины на фоне активизации боевых действий в Донецкой и Луганской областях.

"В то время как Москва уже демонстрирует признаки активизации своих усилий на Донбассе, многие аналитики считают, что российские военные стремятся продвинуться как можно дальше до прибытия нового списка западной военной техники", – отметило издание.

Новое наступление российских оккупантов

Военный эксперт Александр Коваленко прогнозирует, что оккупанты пойдут в новое наступление в феврале или начале марта 2023 года. По его словам, россияне просто обязаны перейти в наступление до того, как Вооруженные Силы Украины сформируют батальонные тактические группы нового образца.

Народный депутат, секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ Роман Костенко считает, что Россия может осуществить наступление на Донбассе и на каком-то "отвлекающем" направлении.

При этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что новое масштабное наступление российских оккупационных войск может начаться в Харьковской или Запорожской областях. По мнению секретаря СНБО, активизация наступательных действий связана с годовщиной войны.

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