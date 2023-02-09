Коваленко отметил, что в наступлении оккупанты тратят БК на порядок интенсивнее, а логистика при этом лучше работать не начинает.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко заявил, что российские оккупационные войска продолжают перегонять под Кременную Луганской области ресурс, который, очевидно, они используют в новом наступлении. Однако в "эпическом наступлении" оккупантов ждет масса нюансов.

Как он отметил в Telegram, в районе Кременной размещены дополнительно подразделения 331-го и 217-го ПДП 98-й ВДД, в дополнение к уже имеющимся 104, 234 и 237 ДШП, 217 и 331 ПДП и резервной 31-й ОДШБр.

"Всего численно биомасса РОВ (российских оккупационных войск – ред.) составляет около 9 тыс. личного состава. И на первый взгляд, это весьма существенная масса, которая может реализовать успешное наступление на Лиман и не только. Но, как всегда в таких ситуациях, есть нюанс. Ну... как нюанс. Скорее – нюансы", – добавил эксперт.

Видео дня

По словам Коваленко, местность, с которой могут стартовать оккупанты для своего "эпического" наступления, имеет специфический грунт. Для успешного продвижения войск грунт должен промерзнуть. Однако на следующей неделе в данном районе прогнозируются "плюсовые перепады, которые эффект промерзшей земли нивелируют".

"Интересно и то, как в своем "рывке леммингов" РОВ будут решать вопрос Веригинского лесничества, весьма неблагополучного места для чмонь. А все потому, что заходя туда, разного рода чмони имеют все шансы уже не вернуться. Ибо там ходит очень много злых леших. Ну, вы поняли. В общем, в наличие есть уже как минимум 2 природно-ландшафтных фактора, которые не наилучшим образом могут сказаться на потенциале даже этих почти 9 тысяч "элитных" чмонь, рвущихся в бой. И это еще без упоминания того, что с юга поджимает Белогоровка и скованный фронт", – подчеркнул он.

Эксперт добавил, что "белогоровский трамплин ВСУ и скованный северский фронт у РОВ вообще не стоит сбрасывать со счетов". По его мнению, когда завершится "лиманская рефлексия", именно в одной из этих локаций, а возможно и сразу всех, посыплется оборона российских оккупантов, особенно когда у противника истощится БК.

"Говоря о БК, следует напомнить, что в наступлении РОВ его тратят на порядок интенсивнее, а логистика при этом лучше работать не начинает. То есть в определенный пиковый момент Лиманского суицида РОВ произойдет истощение со всеми вытекающими последствиями. Стоило бы упомянуть еще парочку-другую нюансов на данном направлении, но не считаю это нужным. Пускай оккупантам, если они все же решаться заняться демонстративным групповым самоубийством, будут хоть какие-то сюрпризы. Хотя, если они не понимают очевидного, то и оно будет сюрпризом", – резюмировал Коваленко.

Наступление РФ: прогнозы

Военный эксперт, полковник запаса Вооруженных сил Украины Роман Свитан считает, что российские оккупационные войска никогда не смогут выйти на административные границы Донецкой области. По его словам, у оккупационной армии РФ недостаточно ресурсов для крупного наступления.

В то же время глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что российские оккупанты могут пойти в наступление в Харьковской области. Захватчики усиливают присутствие на линии фронта.

Военный эксперт Александр Коваленко прогнозирует, что российские войска будут идти в наступление в феврале - начале марта от безвыходности и истеричных настроений в руководстве самой РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: