На данный момент в России проходит накопительный этап формирования боекомплекта для ракетной атаки, отметил обозреватель.

Российские войска будут идти в наступление в феврале - начале марта от безвыходности и истеричных настроений в руководстве самой РФ. Россияне просто обязаны перейти в наступление до того, как Вооруженные силы Украины сформируют батальонные тактические группы нового образца.

Такое мнение высказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко, отметив, что в ближайшие 2-3 месяца в Украине будут сформированы и полностью укомплектованы полноценные штурмовые БТГр, состоящие исключительно из техники западного образца, начиная от танков и заканчивая артиллерией: "Этим БТГр в наступлении российские войска не смогут ничего противопоставить в обороне, не говоря уже о перспективах наступления".

Эксперт предполагает, что старт нового наступления РФ может совпасть с массированной ракетной атакой, которая способна вывести из строя украинскую энергосистему на 48 часов:

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"Именно благодаря этому фактору, старт наступления может совпасть с очередным ракетным ударом. Вопрос, с каким именно ударом. Ведь при, ожидаемом ударе 10 февраля +/- N-дней, следующий боекомплект для удара может быть сформирован к 24 февраля".

По словам Коваленко, на данный момент в РФ проходит накопительный этап формирования боекомплекта, который будет использован в ходе следующего ракетного удара: "Полноценное формирование может быть завершено к 10 февраля. Общая мощность неунифицированного боекомплекта может составлять от 40 до 60 ракет. Но скорее в пределах 40, чем 60 +/-%".

Новое наступление РФ - другие прогнозы

Ранее, Российский публицист и оппозиционер из США Андрей Пионтковский указал на факторы, которые могут свидетельствовать о том, что кремлевский диктатор Владимир Путин готовит новое масштабное наступление. По его прогнозу, российские войска попытаются прорваться танковыми колоннами.

Аналитики Института изучения войны также уверены, что россияне спешат начать новое масштабное наступление, чтобы успеть до поступления тяжелой западной техники в Украину.