Новый масштабный наступление российских оккупационных войск может начаться в Харьковской или Запорожской областях.
Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью изданию Reuters. В то же время он отметил, что только от ВСУ будет зависеть, насколько попытки россиян будут успешными.
"Попытки наступления либо на Харьковском, либо на Запорожском направлении, конечно, будут предприняты", - сказал Данилов.
По мнению секретаря СНБО, активизация наступательных действий связана с годовщиной войны. В частности, Кремлю "надо что-то показать перед своим народом".
"У них должно быть большое желание сделать что-то большое, как они это видят, до этой даты", - добавил он.
Новое наступление России
Как ранее сообщал УНИАН, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес скептически относится к возможному крупного наступления армии РФ.
По оценке ISW, Россия не имеет достаточной боевой мощи для успешного большого наступления.
В то же время украинские разведчики считают, что российские войска пойдут в наступление на трех направлениях. Речь идет о Донецкой, Луганской и Запорожской областях.