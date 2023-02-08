По мнению секретаря СНБО, активизация наступательных действий связана с годовщиной войны.

Новый масштабный наступление российских оккупационных войск может начаться в Харьковской или Запорожской областях.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью изданию Reuters. В то же время он отметил, что только от ВСУ будет зависеть, насколько попытки россиян будут успешными.

"Попытки наступления либо на Харьковском, либо на Запорожском направлении, конечно, будут предприняты", - сказал Данилов.

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По мнению секретаря СНБО, активизация наступательных действий связана с годовщиной войны. В частности, Кремлю "надо что-то показать перед своим народом".

"У них должно быть большое желание сделать что-то большое, как они это видят, до этой даты", - добавил он.

Новое наступление России

Как ранее сообщал УНИАН, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес скептически относится к возможному крупного наступления армии РФ.

По оценке ISW, Россия не имеет достаточной боевой мощи для успешного большого наступления.

В то же время украинские разведчики считают, что российские войска пойдут в наступление на трех направлениях. Речь идет о Донецкой, Луганской и Запорожской областях.

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