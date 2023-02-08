Россия может сделать наступательную операцию на нескольких направлениях для того, чтобы запутать украинских военных.

Народный депутат, секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ Роман Костенко заявил, что Россия может осуществить наступление на Донбассе и на каком-то "отвлекающем" направлении.

В эфире Радио Свобода эксперт пояснил, что противник сейчас готовится к наступлению и его готовность к этому покажет только бой. По его мнению, это будет весенняя кампания, начиная с конца февраля, они будут готовиться и ждать погоды.

"Противник ресурсный, ресурсов у них больше, чем у нас, это факт, особенно в технике. Пусть она там где-то и старее, но по количеству боеприпасов и технике они превосходят нас. Поэтому где ударит противник, мы это увидим, и это покажет разведка. Я думаю, что это, возможно, будет Донбасс и будет несколько отвлекающее, возможно, юг или север для того, чтобы отвлечь какую-то часть", - сказал нардеп.

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По его мнению, Россия может сделать наступательную операцию на нескольких направлениях для того, чтобы Вооруженные силы Украины не поняли, где будет основной удар.

"На самом деле ситуация сейчас сложная. Несмотря на то, что там и кто не говорил бы, но противник продолжает наступать, продолжает сжимать кольцо на Бахмуте. И это очень сложно... я знаю, что уже некоторые основные дороги под обстрелом. И командование будет принимать решение, как действовать здесь. Но по моей информации, что там противник все-таки давит. И да, есть проблемы и у нас с боеприпасами на некоторых направлениях. Это говорят сами военнослужащие. Я не знаю, или это из-за проблем логистики, или из-за проблем с руководством, которое не может это обеспечить, но есть", – подытожил Костенко.

Новое наступление России

По мнению секретаря СНБО Алексея Данилова, новый масштабный наступление российских оккупационных войск может начаться в Харьковской или Запорожской областях.

В то же время по оценке ISW, Россия не имеет достаточной боевой мощи для успешного большого наступления.

По данным ГУР, российские войска пойдут в наступление вообще на трех направлениях. Речь идет о Донецкой, Луганской и Запорожской областях.

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