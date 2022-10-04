Высадка десанта невозможна, уверен эксперт.

Потеря российской армией плацдарма на правом берегу Днепра закрывает вопрос повторного наступления на Одессу.

Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов.

"Высадка десанта невозможна, потому что побережье охраняется такими комплексами как "Гарпун" и "Нептун", – отметил он. – Перед началом "зерновой" сделки мы зачистили северно-западную акватория Черного моря от средств разведки Российской Федерации. Платформы с радиолокационными станциями были уничтожены. Корабли ушли за зону досягаемости ракетных комплексов "Гарпун" и "Нептун". И на сегодняшний день акватория свободна от российского Черноморского флота". Видео дня

По мнению Жданова, также РФ не сможет воспользоваться ситуацией с разминированными перед "зерновой" сделкой фарватерами.

"Нет, не сможет (высадить десант), потому что "Гарпун" и "Нептун" бдят денно и нощно на побережье и только и ждут, когда российские корабли войдут в зону их поражения. Не может Россия воспользоваться этой ситуацией. Тем более, что у нас есть возможность установить эти минные поля. Хотя я думаю, что "зерновая" сделка будет продолжена", – добавил эксперт.

Угроза захвата Одессы: другие прогнозы

Ранее военный эксперт, полковник Вооруженных сил Украины в запасе и военный летчик-инструктор Роман Свитан озвучил тревожный прогноз, что после окончания "зерновой" сделки в двадцатых числах октября российские военные могут атаковать Одессу с моря и взять ее в "котел".

Он предположил, что на Одессу может двинуться 20-тысячная группировка оккупантов, которая сейчас находится на правобережной части Херсонской области.

Недавно Bloomberg сообщил, что Россия после проведения "частичной" мобилизации планирует перехватить инициативу и отправиться на Харьков и Одессу.