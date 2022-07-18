Одесская область до сих пор находится под угрозой российского наступления.

Российские оккупанты не отказались от намерений захватить Одескую область, открыв таким образом себе путь в Приднестровье и перекрыв Украине доступ к морю. Но пока реализовать их практически невозможно.

Такое мнение высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эфире 24 канала.

По его словам, для успешного наступления на Одессу и область российским войскам необходимо выполнить 3 условия:

иметь возможность высадить десант в Одесской области с помощью больших десантных кораблей;

контролировать воздушное пространство в Одесской области;

контролировать сухопутную часть Одесской области для поддержки десантирования в Одессе.

"Ни одно из этих условий они пока не могут выполнить. Десантные корабли не приблизятся к берегам через противокорабельные комплексы "Гарпун" и "Нептун". Авиация не рискнет подлететь, потому что там очень хорошо работает ПВО. А чтобы добраться до Одессы сушей, оккупантам нужно каким-то образом оккупировать Николаевскую область и Николаев, зайти в Одесскую и продвинуться к городу хотя бы на расстояние артиллерийских ударов. У оккупантов сейчас нет таких возможностей", - отмечает Коваленко.

Вместе с тем в Одесской области до сих пор существует риск ракетных ударов.

"Угроза для Одессы и области – это ракетные обстрелы со стороны черноморского флота и авиации. Также есть вероятность диверсионной деятельности со стороны приднестровья. Но не более этого", – отметил Коваленко.

Он также подчеркнул, что сейчас у россиян сложная ситуация с количеством личного состава на временно оккупированных территориях юга Украины. Им даже пришлось перебросить некоторые подразделения из Запорожской области на защиту Херсонской. При таких условиях ни о каком наступлении рашистов на Одессу нельзя говорить.

Ранее аналитик ISW Наталья Бугаева заявила, что если россияне будут иметь возможность, они пойдут на Одессу. Пока у них этой возможности нет. По ее словам, для ВСУ важно было выгнать русских с острова змеиного.

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