В случае такого развития событий, оккупанты не станут захватывать Николаев, уверен военный эксперт.

После окончания "зерновой" сделки в двадцатых числах октября российские военные могут атаковать Одессу с моря.

Тревожный прогноз озвучил военный эксперт, полковник Вооруженных сил Украины в запасе и военный летчик-инструктор Роман Свитан.

Также он предположил, что 20-тысячная группировка оккупантов на правобережной части Херсонской области не собирается покидать Херсон и может двинуться в сторону Одессы, несмотря на все усилия ВСУ по уничтожения вражеской группировки на Херсонском направлении.

"Брать Николаев им нет смысла. они (россияне) будут его обходить, если будет поставлена такая задача", – отметил он.

По словам Свитана, дальше россияне пойдут или на порт "Южный", или на Вознесенск, а оттуда – на перерез трассы "Киев-Одесса", чтобы совершить попытку взять Одессу в котел.

При этом эксперт акцентировал внимание на раскачке ситуации в Молдове и последних ударов РФ по Одессе иранскими дронами-камикадзе.

Россия планирует захватывать Харьков и Одессу: есть ли у РФ шансы

Ранее сообщалось, что россияне уже две недели атакуют южные области Украины иранскими дронами.

На днях Bloomberg сообщил, что Россия после проведения "частичной" мобилизации планирует перехватить инициативу и отправиться на Харьков и Одессу.

В Одесской областной военной администрации оценили эти риски, заявив что у россиян нет никаких шансов захватить Одессу.

Как заявил офицер ВСУ Валерий Прозапас, россияне никогда не смогут захватить Николаев и Одессу.

Военный эксперт Олег Жданов выразил уверенность, что шансы в России на захват Одессы или Харькова минимальные.